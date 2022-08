Whatsapp : como esconder o 'on-line' e 'sair silenciosamente' de grupos

O aplicativo precisa estar atualizado para que as novidades sejam usadas. (foto: Whatsapp/Reprodução)

A rede social Whatsapp anunciou nesta terça-feira (9/8) mais novidades para os usuários. Agora, as pessoas poderão “esconder” o on-line, que mostra que estão ativas na conversa, e sair de grupos discretamente, sem que todos os integrantes sejam avisados - apenas o administrador do grupo poderá saber.



Além dessas duas melhorias, prints de tela em mensagens de visualização única poderão ser bloqueados pelos usuários. Essa ferramenta ainda está sendo testada e deve ser liberada ainda neste ano.

Como bloquear o “on-line”:

Em configurações, vá em “conta”

Entre em “privacidade”

Clique em “Visto por último e on-line”

Escolha entre as opções: "Todos", "Meus contatos", "Meus contatos, exceto" e "Ninguém"

Como sair silenciosamente dos grupos:

Caso a novidade já esteja disponível no aplicativo do usuário, será exibida uma janela avisando que "somente os admins serão notificados quando você sair do grupo" ao clicar em “sair do grupo”.