WhatsApp: usuários podem enviar reações a mensagens e novidades nos grupos

Whatsapp anuncia novidades para os usuários do aplicativo (foto: Foto: Pixabay)

Os usuários do WhatsApp já começaram a receber as novidades da rede social, que foram anunciadas nessa quinta (5/5). A principal delas é a possibilidade de reagir com emojis às mensagens. Ao todo, são seis opções de reações: %uFFFC %uFFFC %uFFFC %uFFFC %uFFFC %uFFFC.

De acordo com o WhatsApp, o recurso deve ser liberado em breve para todos os usuários. Mas, por enquanto, a novidade está sendo distribuída aos poucos, a partir das versões 2.22.9, para o sistema operacional IOS, e 2.22.8, para Android.

Outra novidade anunciada pela rede social é a possibilidade de enviar arquivos de até 2GB protegidos por criptografia de ponta a ponta. Até então, apenas as mídias de até 100MB podiam ser compartilhadas no aplicativo. Vale lembrar que a Meta, proprietária do WhatsApp, não divulgou uma data para o início da mudança.

Nesta semana, a empresa também anunciou que vai liberar chamadas em grupo para até 32 usuários simultaneamente. A justificativa para as novidades é que há um desejo em nutrir conexões privadas e significativas entre as pessoas.

Há também uma mudança nos grupos, que vão poder ter até 512 usuários, em vez dos 256 disponibilizados atualmente. Mas a Meta informou que a ampliação não será disponibilizada no Brasil. De acordo com a empresa, a justificativa é a estratégia de longo prazo para o país, que não está entre os mercados prioritários para a novidade.



Em abril, a rede anunciou que planeja criar as comunidades, que reunirão milhares de usuários, mas que o recurso só chegará aos brasileiros após as eleições 2022.