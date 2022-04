Orkut voltou? Rede é reativada e criador promete novidades

Orkut conquistou o Brasil e foi uma das redes sociais mais populares no país nos anos 2000 (foto: Reprodução)



No comunicado, o engenheiro turco disse que está “construindo algo novo”. Ele ressaltou ainda que acredita que as conexões podem "mudar o mundo".





O Orkut surgiu em 2004 e foi um dos sites de maior sucesso no Brasil, porém foi encerrado dez anos depois, em 29 de setembro de 2014.

“Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", disse Buyukkokten.









A notícia da volta do Orkut veio a público dois dias depois que Elon Musk comprou a rede social Twitter e dividiu opiniões. O empresário disse que quer aumentar a liberdade de expressão plataforma.

Querdinha do Brasil





As comunidades estão listadas em ordem alfabética, o que deixa mais fácil a busca por aquela página "Cabras não têm muitas ambições", por exemplo. “Com o objetivo de preservar a história de conexões e conversas do Orkut, esse arquivo traz todo o conteúdo público dessas comunidades”, diz o texto de apresentação da página. Somente no Brasil, o Orkut conquistou mais de 29 milhões de usuários em dez anos. Dois anos após fim da rede social, o Google disponibilizou um acervo gratuito com todas as comunidades do site , que era como um "grupo".





As tendências dos anos 2000 voltaram com força em 2022, mas ninguém esperava o retorno da rede social Orkut. Nesta quarta-feira (27/4), o fundador da plataforma, Orkut Buyukkokten, anunciou a reativação do site.