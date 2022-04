RIP Twitter: venda da rede social para Elon Musk gera onda de críticas

Dono da Tesla comprou o Twitter por US$ 44 bilhões após uma série de embates com a rede social (foto: Brendan Smialowski / AFP)

A venda do Twitter pelo trilionário Elon Musk, nesta segunda-feira (24), causou revolta na rede social. A compra, no valor de US$ 44 bilhões , levou a tag "RIP Twitter" aos assuntos mais comentados da própria rede. Os usuários temem que a chegada do novo dono provoque mudanças que ajudem na propagação de fake news.