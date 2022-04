Twitter confirma sua venda a Elon Musk por US$ 44 bilhões

Elon Musk comprou a empresa por U$ 44 bilhões (foto: Britta Pedersen/POOL/AFP)

O Twitter confirmou nesta segunda-feira (25) que vendeu a plataforma para o empresário bilionário Elon Musk em um acordo avaliado em US$ 44 bilhões.A venda foi uma mudança dramática para o conselho, que originalmente manobrou para impedir Musk de comprar a rede."A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça pública digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade", disse Musk em um comunicado anunciando a compra.

Além disso, Musk declarou que pretende aprimorar a rede social com novos recursos, “tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”.

“O Twitter tem um tremendo potencial – estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para desbloqueá-lo”, declarou o empresário.

De acordo com o pronunciamento do Twitter, publicado pela PR Newswire, os acionistas do Twitter receberão US$ 54,20, em dinheiro, por cada ação do Twitter que possuírem no fechamento da proposta.

“O conselho do Twitter conduziu um processo cuidadoso e abrangente para avaliar a proposta de Elon, com foco deliberado em valor, certeza e financiamento. A proposta de transação proporcionará um prêmio em dinheiro [restituição das ações] substancial e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter”, pontuou Bret Taylor, presidente do conselho independente do Twitter.

A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do Twitter, deve ser concluída ainda em 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da rede social.