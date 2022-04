Ranking mostra as maiores vendas de empresas de redes sociais

Depois de uma trama cheia de polêmicas e reviravoltas, o bilionário Elon Musk oficializou nesta segunda-feira (25/4) a compra do Twitter por US$ 44 bilhões , a maior aquisição de uma rede social já feita. O empreendedor mirou uma das poucas redes com maior número de acessos que não está sob o domínio Mark Zuckerberg.