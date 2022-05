WhatsApp libera reações em mensagens no Brasil. Saiba como usar

A ferramenta permite que o usuário reaja a mensagens em uma conversa (foto: Reprodução Whatsapp)



A atualização agradou os usuários, apesar de não ter tantas variações de reações (foto: Reprodução Whatsapp)



Como usar o recurso de reação no WhatsApp Para usar a ferramenta, é necessário atualizar o aplicativo do WhatsApp no celular ou acessar o formato web em seu computador.



Depois, no computador, basta clicar com o botão esquerdo do mouse na carinha de sorriso que aparece ao lado da mensagem e selecionar uma das seis reações disponíveis. A atualização ainda não está disponível para todos os smartphones :(

Apesar dos elogios, alguns usuários criticaram a demora para a atualização e a falta de variedade nas reações. Mas um dos comentários mais recorrentes foi de como essa funcionalidade dentro do WhatsApp pcomo a ferramenta ajudou na praticidade da comunicação.

Veja reações às reações:

odeio todo mundo q conseguiu as reações do wpp %u2014 lali ×%u035C× | LTWT (@tmzl_ali) May 8, 2022 liberaram as reações no whatsapp pra todo mundo menos pra mim vsf %u2014 mister hoeless (@misterhoeless) May 10, 2022 nunca mais respondi ninguém no wpp agora vou viver de reações rápidas %uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFB %u2014 Lolo (@HPossenti) May 10, 2022







O WhatsApp liberou nesta terça (10/5) reações para mensagens no Brasil. Com a nova atualização que o aplicativo disponibilizou, aparece o emoji e uma carinha feliz em cinza ao lado das conversas entre os usuários. Por enquanto, estão disponíveis somente seis emoções: coração, carinha de riso, tristeza, joinha, surpresa e oração. nova ferramenta já está disponível no Whatsapp Web e foi anunciada no começo de maio . Nas redes sociais, algumas pessoas contaram que conseguiram acessar a função no celular enquanto outras tiveram de atualizar o aplicativo para ter acesso às reações.