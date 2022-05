WhatsApp é uma rede social segura? Especialista avalia riscos

WhatsApp é uma das redes mais utilizadas por brasileiros; especialista diz que é preciso ficar atento aos riscos (foto: Reprodução/Pixabay) Devido à facilidade de acesso e uso do WhatsApp, a rede social tornou-se uma das redes mais utilizadas pelos brasileiros. Atualmente o aplicativo é usado para as mais diversas funcionalidades: pedir comida por delivery, marcar consultas médicas, receber avisos, comprar/vender itens. Contudo, com tantas facilidades os usuários devem ficar atentos a possíveis golpes digitais.









Ele afirma que a rede social é o melhor canal para engajar o brasileiro e foi um dos motivos pelo qual ele investiu no Brasil, buscando desenvolver formas de ajudar negócios a desenvolverem seus serviços através da plataforma. "O Brasil é poderoso, tudo roda no WhatsApp. Todos os negócios rodam no WhatsApp", destaca.





Ainda de acordo com Jan, uma inovação no WhatsApp pretende trazer mais segurança aos usuários para identificar os canais oficiais das empresas, negócios e órgãos. O explica que, recentemente, o Facebook começou a desenvolver uma programação de automação para negócios, desde pequenos a grandes. Através dessa novidade, uma mensagem no próprio aplicativo afirma que a pessoa está conversando com uma conta comercial 'oficial', sendo um serviço seguro.

No print, demonstração de como contas automatizadas oficias aparecem para os usuários (foto: Reprodução/ChatClass)



"É um assunto altamente importante. O WhatsApp domina o celular do brasileiro e agora, cada vez mais, está ficando mais sofisticado, tem enormes potenciais para melhorar os nossos serviços no Brasil, mas também temos que ficar atento aos riscos", diz.





Para ele, é necessário ficar atento a quais informações você passa através da rede, mesmo que aquele número esteja se passando por oficial.





"Dentro do WhatsApp temos que ter cuidado com os golpes. Temos que olhar se o número realmente vem da empresa, se o endereço está correto. Nunca passe informações de pagamento, cartão crédito, código de segurança. Para mim ninguém deveria compartilhar o CPF através do WhatsApp, isso nos Estados Unidos é algo que você só passa para o R.H da empresa na qual você trabalha, não é algo a se compartilhar", destaca.





É comum o caso onde golpistas entram em contato através do WhatsApp , se passando por uma empresa oficial, afirmando que o cidadão tem que receber ou pagar algo, com o intuito de roubar dados pessoais.





"Eu vejo muitos golpes acontecendo com amigos meus, pessoas pedindo o dinheiro e depois é tudo mentira. É importante agir com muito cuidado quando alguém está pedindo um código para acessar uma conta, dinheiro. Sempre ligue para a pessoa para confirmar aquilo", pontua. "Ninguém irá te enviar uma mensagem pedindo um código para acessar a sua conta", complementa.





O CEO explica ainda que outros serviços de automação já eram utilizados na plataforma, mas esses não eram oficiais. Jan destaca que a partir dessa inovação é capaz de reconhecer os canais oficiais, mas ainda sim é importante ficar atento às informações passadas pelo canal.





"Se você não dar informações pessoais, você não corre risco. Você precisa ficar atento às informações que você está passando para aquela pessoa que você está conversando. WhatsApp já é uma plataforma segura, por isso muitas empresas estão investindo nela. Para chamar a atenção do brasileiro tem que usar o WhatsApp. Com as versões oficiais temos mais segurança", pontua.