O que aconteceu com o Koo? Veja como está o app após '15 minutos de fama'

Visto como substituto do Twitter, o Koo não conquistou o favoritismo dos brasileiros (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Se você gosta de redes sociais, provavelmente se lembra de ouvir falar sobre um novo aplicativo que conquistou, em poucos dias, mais de 200 milhões de contas no Brasil. O Koo viralizou em novembro de 2022 como possível substituto do Twitter.

Os brasileiros entraram na onda do trocadilho com o nome e adotaram o aplicativo como queridinho. Colocaram os desenvolvedores do app, de origem indiana, para trabalhar dia e noite na tentativa de comportar o grande volume de novas contas e até o passarinho amarelo que representa a rede deu uma "abrasileirada": apareceu por aí de óculos Juliet, chinelo havaianas e camisa da seleção.

Este ano, porém, internautas questionam o "sumiço" da plataforma e acreditam que o Koo não conseguiu manter os usuários ativos. Há quem diga que o software foi um "surto coletivo" e que hoje, foi esquecido pela população.

Para alguns, fica o questionamento: "Nunca mais ouvi falar no aplicativo Koo, o que aconteceu?", disse uma pessoa.

O que rolou?



Apesar do sumiço da plataforma, o aplicativo continua operando com usuários no mundo todo. No Twitter, a página continua ativa e com postagens semanais. No dia 6 de janeiro, a plata

forma divulgou uma nova atualização: a aba sobre o reality Big Brother Brasil.

Um dos primeiros usuários do Koo, o influenciador Felipe Neto continua com a conta ativa em 2023 e acumula mais de 800 mil seguidores. "Que saudade que eu tô de vocês", escreveu Felipe Neto no dia 26/01.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também permanece utilizando a rede social. Com mais de 200 mil seguidores, o petista publica postagens parecidas com as de sua conta oficial no Twitter.

CANSADOS DE "BE REAL"?

Outro aplicativo que foi o favorito dos brasileiros em 2022, e que também viu muitos usuários deixarem de utilizar a plataforma, foi o BeReal. Com a proposta de fotos reais no momento em que o aplicativo envia uma notificação, a tendência viralizou no Brasil mas não manteve sua popularidade. "BeReal morreu tão jovem", comentou uma pessoa no Twitter.

Para alguns, a rede social também poderia ser encarada com um substituto. Dessa vez, o Instagram seria o aplicativo que "perderia" para o BeReal.

"Espero que todo mundo comece a usar o BeReal e deixem o Instagram de lado porque é muito melhor", afirmou um usuário do Twitter.

Para alguns, o conceito do aplicativo foi o motivo de não continuar crescendo no país. "BeReal só serve para pessoa que passeia", disse outra pessoa.

Apesar de não permanecer aumentando a popularidade, a rede social é a favorita de muitos brasileiros e continua com inovações no software.

pensando muito nos queridos trabalhadores do koo que perderam noites de sono trabalhando pra gente nao durar 48h no app deles. dó. %u2014 victória (@vviiiictoria) January 31, 2023

BeReal morreu pra vocês também ou só pra mim?! %u2014 itallo bertazzon (@itallobertazzon) January 22, 2023

Ainda tem gente que usa o Koo? Acho que foi só um pequeno hype que morreu em 3 dias %u2014 Miau (@matte_matti_) January 26, 2023

o bereal está pior que morto %u2014 uzi (@liamotalopes) January 26, 2023

bereal morreu tão jovem %u2014 luiza santiago (@_luizasg) January 17, 2023

*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero