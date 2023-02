'Twitter caiu, amigo', com uma mensagem de erro (foto: Reprodução Twitter )

O Twitter apresentou instabilidade na tarde desta quarta-feira (15/2). Usuários não conseguiam acessar a página principal, pesquisar assuntos nem fazer publicações.

O Downdetctor, que recebe reclamações de erros em redes sociais, informou que as falhas começaram por volta das 16h30. Além disso, perfis reclamaram da instabilidade do Twitter no Koo, principal concorrente da rede social gerenciada por Elon Musk.