Moro sobre governo Lula: Condições para que retornem os casos de corrupção

Sergio Moro foi o responsável por condenar Lula na Operação Lava Jato (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O senador Sergio Moro (União-PR) disse que o governo Lula está criando "condições" para que casos de corrupção se repitam no terceiro mandato do petista. Moro acredita que um dos exemplos disso é o posicionamento do petista em relação à Lei das Estatais, que veda a indicação de políticos para cargos em empresas públicas e agências reguladoras.





Para o senador, "esse governo está fazendo a mesma coisa que fez no passado, que é um loteamento completo de cargos públicos, com aumento da estrutura burocrática. Então, esses casos, infelizmente, e com relaxamento dos controles, devem surgir (casos de corrupção) nos próximos anos", alega.









"Eu não tenho relação próxima. Eu aderi ali na campanha, como uma atuação muito pontual. Eu não voltei a fazer parte do grupo político do Bolsonaro", disse Moro sobre a relação com o ex-presidente e aliados.

Moro x Lula

A relação do ex-juiz federal e do petista não é das melhores há um tempo. Moro é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e o responsável por ter condenado Lula na Operação Lava Jato





Após 580 dias detido, Lula deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.

Leia: Moro pede para desarquivar projeto sobre prisão em 2ª instância

Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores





Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.