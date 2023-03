Leite e Jeronimo repudiam discurso xenófobo de vereador bolsonarista

Governadores se posicionaram sobre o caso através das redes sociais (foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini/Divulgação PT) Os governadores Eduardo Leite (PSDB) e Jerônimo Rodrigues (PT), do Rio Grande do Sul e da Bahia, respectivamente, repudiaram a fala do vereador de Caxias do Sul Sandro Fantiel (Patriota), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após 215 trabalhadores serem resgatados na Serra Gaúcha por trabalho análogo à escravidão nas vinícolas da região, o parlamentar fez comentários xenófobos e ataques aos trabalhadores . Nas redes sociais, os governadores reagiram à fala do vereador.

Leia: ONGs vão à Justiça contra vereador gaúcho acusado de atacar baianos





Em suas redes sociais, Leite disse que o discurso do vereador era "nojento" e que não representa o povo do Rio Grande do Sul.





"Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos, sempre", disse Eduardo Leite nas redes sociais. "Vamos buscar autoridades do querido estado da Bahia para que nos visitem e acompanhem as atitudes que já estamos empreendendo e para nos aliarmos em outras ações conjuntas de nossos estados para banir o preconceito", completou.

Vamos buscar autoridades do querido estado da Bahia para que nos visitem e acompanhem as atitudes que já estamos empreendendo e para nos aliarmos em outras ações conjuntas de nossos estados para banir o preconceito. %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 1, 2023

Jerônimo disse que a atitude do parlamentar era "vergonhosa" e "inadmissível". De acordo com o governador, ele vai tomar medidas para que o vereador seja responsabilizado.





"É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala", escreveu.

É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala. %u2014 Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) February 28, 2023

Trabalho análogo à escravidão

Os homens, em sua maioria vindos da Bahia, viviam em jornadas exaustivas, recebiam comida imprópria para consumo, só podiam comprar produtos num estabelecimento predeterminado, tinham o salário descontado e também, relataram, teriam sido torturados com arma de choque e spray de pimenta.