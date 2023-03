Decisão sobre combustíveis deve travar no Congresso Nacional, diz blog

(foto: Arte/Gomez)

Correio Braziliense. "Nesse processo de discussão do preço dos combustíveis e os impostos correlatos, os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ficaram de fora. E, ainda por cima, viram como uma 'bomba' o fato de deixar para os congressistas decidirem entre a 'cruz e a espada', ou seja, manter a cobrança do imposto sobre o óleo cru ou subir ainda mais o imposto sobre gasolina e etanol", revela o Blog da Denise , do









A jornalista informa que "Lira só retoma as conversas políticas hoje. E chega sem nenhum comprometimento em seguir no caminho de um imposto sobre combustíveis ou um imposto sobre exportação e óleo bruto"!. E conclui: "Sem apito no governo, o deputado alagoano tem voz de comando na Câmara, onde jogará o jogo da maioria. Não necessariamente o jogo do governo".