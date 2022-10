Toda convulsão é epilepsia?

“A epilepsia é uma condição neurológica que ocorre devido a uma alteração na passagem de informação entre os neurônios, que são a principal célula do sistema nervoso e funcionam transmitindo os impulsos elétricos do cérebro . Então, quando esses neurônios não trabalham bem, desencadeiam descargas elétricas excessivas ou anormais, que podem ou não vir acompanhadas de quadros de crise convulsiva, ou seja, nem todos as pessoas que têm epilepsia, têm crises epilépticas iguais as crises convulsivas que conhecemos, pois está alteração pode ocorrer em qualquer lugar do cérebro, resultando em manifestações diferentes”, esclarece.