Eduardo Bolsonaro para filho de Lula: 'Um de nossos pais não foi condenado'

Eduardo responde Luís Claudio, filho de Lula, e defende família Bolsonaro (foto: AGENCIA CÂMARA/REPRODUÇÃO; RICARDO STUKERT/PR)







“Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento... Mesmo a Lava-Jato sendo escrota e parcial!”, escreveu Luis Claudio Lula da Silva.

Luís Cláudio, filho de Lula, para Carlos Bolsonaro: 'Chorão'

Carlos Bolsonaro De acordo com a revista Fórum, Carlos Bolsonaro estuda abrir mão de mais dois anos de mandato de vereador no Rio de Janeiro para não voltar ao Brasil.

Investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e com o sigilo bancário quebrado, Carlos está em Atlanta (EUA) desde dezembro do ano passado.

Luís Claudio Luís Claudio é filho de Lula com Marisa Letícia, que morreu em 2017, vítima de um AVC. É formado em educação física e atua na área de marketing esportivo.



Já trabalhou como preparador físico em times de futebol, como Corinthians, São Paulo e Palmeiras, e tem duas empresas, ambas ligadas ao esporte.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) saiu em defesa do pai e do irmão Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).Nas redes, o filho “03” de Bolsonaro criticou a fala do filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Claudio, que acusou Carlos de “estar fugindo” nos Estados Unidos.“Só para lembrar, apenas um de nossos pais não foi condenado por corrupção. Ser perseguido por essa horda de delinquentes é a maior prova de reconhecimento do trabalho bem feito, honesto e patriótico”, escreveu Eduardo.