Bolsonaro: grupo cobra até US$ 50 para evento com ex-presidente nos EUA

Evento vai promover encontro de Bolsonaro com eleitores dele nos Estados Unidos (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro promoverá um evento em homenagem ao ex-presidente no próximo dia 31, em Orlando, Estados Unidos.



No link de divulgação do evento, o grupo Yes Brasil USA, que também organizava as motociatas em apoio ao ex-presidente no país norte americano, informa que a ação vai promover um "encontro da comunidade brasileira com ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nos EUA e homenageá-lo por tudo que fizeram pelo nosso país" (sic).





Os ingressos podem ser adquiridos com preços que variam de US$ 10 a US$ 50, nas categorias Especial e VIP. Além disso, apoiadores podem também fazer doações para o evento, nos valores de US$ 20, US$ 50 e US$ 100.

Bolsonaro

Jair Bolsonaro está hospedado em uma casa do ex-lutador de MMA José Aldo, em um condomínio em Kissimmee, a cerca de 35 km de Orlando, na Flórida.



Ele chegou a ser internado no começo do mês por complicações intestinais que teriam sido causadas decorrentes ao ataque com uma faca que ele sofreu durante a campanha eleitoral em 2018.



A mulher de Bolsonaro, Michelle, desembarcou ontem em Brasília, sem a companhia do marido.



A reportagem busca contato com a assessoria de imprensa de Bolsonaro para confirmar a participação dele no evento.