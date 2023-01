Padilha anuncia 'Conselho da Federação' montado por Lula e governadores

De acordo com ele, o conselho terá a missão de tratar agendas comuns entre o governo, o estado e também municípios.

“Será instalado conselho permanente da federação como instrumento único e inovador para discutir agendas comuns, para construir conjunto de ações, como de combate à fome, desafios do acesso à saúde, recuperação de aprendizagem, de estruturas de proteção ambiental e ambiente econômico seguro, com previsibilidade para quem quiser investir no país, e conduzir reposicionamento do país no mundo”, afirmou o ministro.