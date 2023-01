Cappelli sobre Anderson Torres: 'Faltou comando e responsabilidade'

Para Cappelli, 'na melhor das hipóteses, faltou comando e responsabilidade' por parte de Torres (foto: Sergio Lima / AFP )





Relatório Nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal, Ricardo Cappelli divulgou hoje um relatório sobre os atos terroristas em Brasília.

O documento expõe detalhes a respeito da invasão às sedes dos Três Poderes por parte dos bolsonaristas. Segundo o relatório, não houve um planejamento operacional de policiamento para evitar a ação dos golpistas “A Justiça está apurando. Esse conjunto de coincidências podem caracterizar algo muito pior”, disse Cappelli.





A intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal seguirá até 31 de janeiro. Nesta semana, o delegado da Polícia Federal Sandro Avelar foi anunciado como novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que deverá assumir a pasta ao fim deste período.

O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, destacou nesta sexta-feira (27/1) a falta de comando e competência por parte de Anderson Torres, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do DF, em 8 de janeiro, quando bolsonaristas golpistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.