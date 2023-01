Presidente do PL admite que minuta golpista estava 'na casa de todo mundo'

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, confirma que recebeu propostas golpistas (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, admitiu que



O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, admitiu que as cópias da minuta golpista estavam "na casa de todo mundo" , e não somente em posse do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Em entrevista ao jornal O Globo, ele ressaltou que recebeu a proposta por Correio, mas nunca chegou a tocar no assunto.









“Vi que não tinha condições, e o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso?”, completou.