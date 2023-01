Anderson Torres afirma que documento de teor golpista 'seria triturado'

Anderson Torres se pronunciou pelo Twitter após a PF encontrar documentos que pediam golpe de estado em sua casa (foto: Reprodução/Redes sociais)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres se pronunciou após a imprensa ter tido acesso aos documentos com teor golpista encontrados em sua residência. O conteúdo de uma minuta (proposta) se referia a instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).