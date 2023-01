Policia Federal faz operação na casa de Anderson Torres

Torres era o responsável pela Segurança do Distrito Federal durante a invasão terrorista comandada por bolsonaristas (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





Torres era o responsável pela Segurança do Distrito Federal durante a invasão terrorista comandada por bolsonaristas no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Senado Federal.





Ele foi exonerado no mesmo dia dos ataques.









Mais tarde, no mesmo dia, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao STF a prisão do ex-secretário.



Prisão determinada

A Polícia Federal faz, nesta terça-feira (10/1), uma operação na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF). O ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Torres reassumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro e viajou de férias para os EUA cinco dias depois.



Ele não estava no Brasil no domingo (8) quando bolsonaristas atacaram os prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto.



LEIA - MP pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis Rocha e Anderson Torres



O ex-ministro ainda está nos EUA. O retorno estava previsto para o fim do mês. A Polícia Federal deve cumprir a prisão no momento da chegada de Torres ao Brasil.

Ainda no domingo (8), ele foi exonerado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).