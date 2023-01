Lula a Alckmin: 'Foi presidente por 3 dias e não sentou na minha cadeira'

Encontro com os governadores foi marcado pelo presidente Lula (foto: Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou nesta sexta-feira (27/1), em tom de brincadeira, um detalhe da relação com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante a reunião com os 27 governadores, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

"Ele foi presidente agora, por três dias, quando eu fui na Argentina, e não quis sentar na minha cadeira. Eu pedi para ele ficar na minha sala e ele disse: 'na sala eu posso ficar, mas a cadeira é do presidente, nela eu não sento'. E ele foi despachar em uma sala vizinha a do presidente e eu volto a repetir na frente de todos os governadores: eu vou viajar muito e quando eu viajar na minha cadeira vou escrever 'Geraldo Alckmin' para você poder sentar sem nenhuma preocupação porque a minha cadeira ela não morde, ela afaga", declarou Lula.

Nessa quinta-feira (26/1), chefes dos Executivos estaduais fizeram, na capital federal, uma reunião prévia ao encontro com Lula. O governador mineiro Romeu Zema (Novo) participou da conferência preliminar e vai estar, também, na agenda desta sexta-feira

Como antecipou o Estado de Minas, Zema levou na mala material detalhando sobre as obras federais consideradas prioritárias para Minas Gerais. O governador vai conversar com Lula sobre a necessidade de conceder, à iniciativa privada, trechos das BRs 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, e 262, entre a Grande BH e o Espírito Santo. A BR-262, aliás, deve pautar, também, as reivindicações levadas pelo governador capixaba, Renato Casagrande (PSB).