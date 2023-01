Lula agradece Caiado por apoio durante atos golpistas em Brasília

Caiado era apoiador de Jair Bolsonaro (PL), mas repudiou os atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Bolsonaristas golpistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

Lula defendeu que Caiado prestou “apoio e suporte” durante um momento tão difícil para a democracia.

Conselho da Federação

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou a criação do Conselho da Federação, formado pelos governadores e o presidente Lula.





De acordo com ele, o conselho terá a missão de tratar agendas comuns entre o governo, o estado e também municípios.





“Será instalado conselho permanente da federação como instrumento único e inovador para discutir agendas comuns, para construir conjunto de ações, como de combate à fome, desafios do acesso à saúde, recuperação de aprendizagem, de estruturas de proteção ambiental e ambiente econômico seguro, com previsibilidade para quem quiser investir no país, e conduzir reposicionamento do país no mundo”, afirmou o ministro.





O grupo, intitulado Conselho da Federação, será composto da seguinte forma: O governo federal será representado por Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por Alexandre Padilha;

Seis participantes representarão os governadores;

Seis participantes representarão as entidades nacionais de municípios: a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira de Municípios. Os governadores e os consórcios terão um prazo entre 3 e 10 de fevereiro para apresentar à gestão federal seus projetos prioritários de obras estruturantes.

A primeira diretriz é retomar obras paralisadas. Segundo Padilha, são mais de 10 mil casos..

A partir de 13 de fevereiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conduzirá reuniões com cada governador.





Na reunião, Caiado levou três pautas para discutir com o presidente. Foram elas: a construção do Hospital estadual de câncer de Barretos; a melhoria do transporte público entre Goiás e o Distrito Federal; e a agricultura familiar de frutas no Vão do Paranã.