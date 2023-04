Zema sanciona reforma administrativa e nomeia Marcelo Aro como secretário

Marcelo Aro vai assumir a Casa Civil e recebe papel de destaque no Governo Zema (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press - 2022) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sancionou a proposta de reforma administrativa do estado, neste sábado (29/4). Em vigor, a Lei nº 24.313/2023 estabelece a estrutura orgânica da administração pública do executivo estadual sob a justificativa de otimizar a gestão. Duas novas secretarias foram criadas: Casa Civil (SCC) e a Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom).









Pelas redes sociais, Marcelo Aro agradeceu a confiança de Romeu Zema, com quem ele já tem atuado com proximidade nos últimos anos. “Governador, pode ter certeza que darei os meus 100% para honrar sua confiança e trabalharei dia e noite para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão mineiro. Nossa meta é fazermos o melhor governo da história do nosso Estado. Nada menos do que isso”, disse.





Para a Secom, o governador nomeou como secretário o ex-presidente do diretório do partido Novo em Minas Gerais, Bernardo Santos, que já atuava dentro do governo como subsecretário de comunicação social e eventos na Secretaria-Geral. A nova secretaria será o órgão responsável por planejar, propor, executar e acompanhar a política estadual de comunicação social do governo.





Entre suas competências, a Secom vai prestar apoio pessoal a Romeu Zema, além de coordenar e integrar a agenda institucional do governador e do vice-governador, Mateus Simões. Com a reforma, a secretaria vai incorporar a Empresa Mineira de Comunicação (EMC), responsável pela gestão da TV Minas e da Rádio Inconfidência, que antes estavam sob gestão da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).





O governo de Minas agora possui um total de 14 secretarias. As Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), de Fazenda, de Governo, de Comunicação Social e de Casa Civil, junto com a Advocacia, Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado, atuarão como órgãos centrais. Por tanto, serão responsáveis pela elaboração de políticas, normas e diretrizes, dentro de suas competências, a serem seguidas pelo restante do poder executivo.