Três governadores destacam direito de propriedade na abertura da ExpoZebu

Três governadores - Romeu Zema, de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, de São Paulo e Ronaldo Caiado, de Goiás - valorizaram a garantia do direito de propriedade aos produtores rurais e o repúdio a invasões de terras. Os governadores participaram da abertura da 88ª ExpoZebu, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã deste sábado (29/4), no Parque Fernando Costa. O evento é considerado a maior feira de raças zebuínas do mundo.



Quem primeiro se pronunciou em discurso foi Caiado: “Em Goiás eu deixei claro para as minhas forças de segurança; todos os meses no estado são verde amarelo e não tem mês vermelho no meu estado; e não aceito invasão de propriedade rural (...) o combate deve ser firme a qualquer criminalidade”, disse em tom elevado de voz e acompanhado de vários aplausos.



O governador de São Paulo ainda ressaltou que todas as pessoas que tentaram transigir o direito de propriedade no estado de São Paulo estão presos nesse momento. “E quem tentar vai ter o mesmo destino: a cadeia”, assegurou, também acompanhado de muitos aplausos.



Fechando os discursos da abertura da ExpoZebu 2023, Zema apoiou os colegas. “Eu quero aqui fazer coro ao Tarcísio e também ao Caiado: a segurança em Minas vai continuar; nós temos invasões aqui, mas entram uma ou duas pessoas e já são retiradas imediatamente; porque o problema é quando você tem dezenas ou centenas de pessoas”, considerou o governador de MG. Ele garantiu que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está atenta. “O homem do campo aqui vai ficar aplicando o seu tempo é para produzir e não para vigiar a propriedade”, afirmou Zema.



