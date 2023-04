Desconvidado da Agrishow, ministro da Agricultura vai à ExpoZebu

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o governador Romeu Zema confirmaram presença na abertura da 88ª edição da ExpoZebu, em Uberaba (Triângulo Mineiro), que acontece neste sábado (29/4), a partir das 10h, no Parque Fernando Costa. O evento, que vai até 7 de maio, é considerado a maior feira de raças zebuínas do mundo.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), apesar de convidado, ainda não há a confirmação da presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Isto porque, a assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já informou à ABCZ que ele não irá porque não tem disponibilidade de agenda para comparecer.

Ainda conforme a assessoria de imprensa da ABCZ, com relação à presença de deputados federais e estaduais estão confirmados na abertura do evento aproximadamente 15 nomes.



‘Saia justa’

Fávaro afirmou ao blog da jornalista Andréia Sadi, que a organização da Agrishow queria constrangê-lo politicamente, ao adiar a sua participação para um dia depois da de Bolsonaro. "Eles [organizadores da Agrishow] não desceram do palanque", disse o ministro ao blog.

Na última quarta-feira (26/4), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que foi “desconvidado” para a abertura da Agrishow, marcado para acontecer a partir do próximo domingo (1º/5), em Ribeirão Preto (SP).Segundo informações divulgadas pelo Globo Rural, o presidente da Agrishow, Francisco Maturro, procurou o ministro, na terça-feira (25/4), para informar da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na abertura do evento, sendo que teria sugerido ao ministro de ir ao evento em outro dia.