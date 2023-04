Lula defende políticos: 'Se tem uma profissão honesta, é a do político'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fala que deve separar o 'joio do trigo' ao falar de políticos (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula (PT) defendeu nesta sexta-feira (28/4) a classe política e pediu que a população não coloque todos os representantes "no mesmo balaio".

Ele reconheceu o desgaste da imagem do político entre a população. "É normal criar a imagem de que político é tudo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Eu acho que, se tem uma profissão honesta é a do político", afirmou durante cerimônia de sanção do reajuste salarial dos servidores."Político tem que fazer concurso a cada quatro anos". "Ele pode virar ladrão porque é ladrão, mas a profissão [do político] é a única com um concurso que, a cada quatro anos, você precisa refazer", disse."Falta separar o joio do trigo". "O político quando vai para rua, a mãe dele é xingada, o filho é admoestado na escola. Muitas vezes o político merece ser xingado, mas quando você coloca todo mundo num balaio e não consegue fazer uma diferenciação, acontece uma coisa pior", declarou, citando "caçador de marajá", em referência ao título do ex-presidente Fernando Collor, e um "governo genocida e golpista", em referência a Jair Bolsonaro.