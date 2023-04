Banco do Brasil retira patrocínio da Agrishow após 'desconvite' a ministro

Ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD) foi 'desconvidado' para a Agrishow 2023; decisão desagradou o presidente Lula (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Banco do Brasil retirou o patrícinio da Agrishow 2023 após a organização 'desconvidar' a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), na abertura do evento programado para esta segunda-feira (1º/5).