Presidente do PT sobre Carlos Bolsonaro: 'Essa gente só cultua o ódio'

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann, criticou o comentário do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), que ataca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Silva, nesta sexta-feira (28/4). A parlamentar afirmou que o comentário é de teor "misógino e abjeto”.

“Qual o sentido de um comentário como o do filho do genocida sobre Lula e Janja? É misógino e abjeto. Essa gente só cultua o ódio”, disse Gleisi.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia comentado uma publicação em que Janja exalta o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida , após um senador da oposição oferecer a réplica de um feto durante uma audiência no senado. A primeira dama prestou solidariedades ao ministro e criticou a oposição.

Já Carlos Bolsonaro ironizou a publicação fazendo um comentário sobre a vida sexual do casal. “Imagina isso acasalando com o Lula na prisão? Esperar o que disso?”, disse o vereador.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) também aproveitou a situação para atacar o algoz bolsonarista , sugerindo uma suposta traição no casamento entre a mãe de Carlos e o ex-presidente. “Imagina sua mãe acasalando com os outros soldados do exército enquanto era casada com seu pai? Só podia dar nisso…”, ironizou o parlamentar mineiro.