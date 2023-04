Vereadores ignoram estudos e aprovam alteração no Plano Diretor de BH

A alteração do Plano Diretor de Belo Horizonte foi aprovada em segunto turno nesta sexta-feira (28/4), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), por 33 votos a 7. A decisão é contrária à recomendação do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur), bem como de pesquisadores, urbanistas e movimentos de luta por moradia.

A votação do Projeto de Lei 508/2023, proposto pela prefeitura, aconteceu durante reunião extraordinária, convocada pelo presidente da CMBH, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), depois de dois encontros com o prefeito Fuad Noman (PSD) nesta semana.

Em pé de guerra em temas como o preço das passagens de ônibus e o contrato das concessionárias dos coletivos com o município, os chefes do Executivo e Legislativo caminharam lado a lado na aprovação do PL 508/2023.