'Mudança no Plano Diretor ameaça patrimônio de BH', diz ex-secretária

A principal alteração proposta pelo PL está na redução de metade do valor cobrado pela OODC (foto: Arquivo Pessoal)





A principal alteração proposta pelo PL está na redução de metade do valor cobrado pela Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), dentro dos limites da avenida do Contorno.









Branca, que é urbanista e trabalhou na prefeitura por 12 anos, entre 2003 e 2015, também ocupou a ex-secretária adjunta de Regulação Urbana. Segundo ela, há uma incerteza em relação à efetividade dos investimentos em habitação social propostos pelo prefeito Fuad Noman (PSD), já que o Executivo não apresentou estudos que apontem a viabilidade econômica dessas iniciativas.

“Há um sério risco de elitização da capital mineira, com agravamento das desigualdades sociais e suas consequências. Esse fenômeno já ocorreu em outras metrópoles e deve ser evitado em Belo Horizonte”, explicou.

Discussão em audiência pública

Na última segunda-feira, o PL gerou divergência entre parlamentares, pesquisadores e movimentos durante uma nova audiência pública na Câmara Municipal.

Enquanto o secretário Municipal de Política Urbana, João Antônio Fleury Teixeira, reiterou que a proposta da prefeitura visa aumentar a arrecadação, movimentos de luta por moradia e pesquisadores do tema defenderam que a redução na cobrança acarretará em uma subsequente queda na arrecadação.

Novo documento sobre o PL

Pesquisadores e entidades atuantes na temática urbana vão lançar nessa quinta-feira (27/4) um documento com novas informações sobre o Projeto de Lei. O grupo é o mesmo que apresentou uma nota técnica, em março, na CMBH.





“Informações, que vinham sendo mantidas em sigilo pela prefeitura, contradizem o discurso de justificativa do PL 508, de que o valor da Outorga Onerosa não estaria sendo competitivo e de que o mecanismo não estaria sendo utilizado”, revelaram.





A ex-secretária de Serviços Urbanos da prefeitura de Belo Horizonte Branca Macahubas declarou que o Projeto de Lei (PL) 508/2023, proposto pelo Executivo para alterar o Plano Diretor, é uma ameaça ao patrimônio histórico da capital mineira.