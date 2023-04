Damares vem a BH para lançamento de campanha de combate ao abuso infantil

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) (foto: Michael DANTAS / AFP)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) virá a Belo Horizonte na próxima sexta-feira (5/5), participar do lançamento do "Maio Laranja", na igreja Getsêmani, no bairro Dona Clara, na Pampulha.

“Vai ser uma oportunidade para compartilhar experiências na defesa de nossas crianças e adolescentes”, afirmou a senadora brasiliense sobre o evento.









A campanha conta com ações e medidas que visam combater o abuso infantil.





No final de 2022, a ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro (PL) chegou a falar, durante um culto em uma igreja evangélica em Goiânia, que crianças eram traficadas da ilha de Marajó, no Pará, para exploração sexual no exterior.





Ela chegou a citar que os dentes de recém nascidos eram arrancados e que eles tinham uma alimentação pastosa para facilitar os abusos.





Damares chegou a afirmar que no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, anteriormente comandado por ela, teriam registros de crianças de oito dias de vida sendo estupradas e que o material seria vendido entre preços que variavam de R$ 50 a R$ 100 mill.





Ao ser questionada na época, ela mudou a versão e falou que havia ouvido esses relatos nas ruas da região paraense. Nunca foram apresentadas provas das alegações.