Brasil sente saudades de Bolsonaro, diz Damares: 'E em pouco tempo'

Damares foi ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR) A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse que o Brasil já está sentindo falta da gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração da parlamentar foi dada ao compartilhar uma matéria que noticiava o possível retorno do pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).









"Eu sempre soube que o Brasil sentiria saudades do Bolsonaro, eu só não achava que seria em tão pouco tempo. Mas calma gente boa, nosso time, na Câmara e no Senado, segue firme cuidando do Brasil. Não vamos permitir que aloprados acabem com nossa Nação", disse.

Desde 2021, proprietários de automóveis são isentos do DPVAT. Em 2024, a perspectiva é de retorno da tributação, já que as sobras do montante anterior não suprimem as necessidades para além deste ano.





De acordo com o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda do governo Lula (PT), Marcos Barbosa Pinto, o DPVAT tem uma estrutura temporária na Caixa Econômica Federal, que está realizando os pagamentos dos sinistros. A volta da cobrança também diminuiria o monopólio existente.





"Nós precisamos refazer os modelos do DPVAT e reconstruir um novo DPVAT, com uma nova arquitetura para esse seguro, que é extremamente relevante. Temos um ano para fazer isso", afirmou o secretário, em março, durante evento da Confederação Nacional de Seguros (CNSeg), em São Paulo.