Carlos não vai mais cuidar das redes de Bolsonaro: 'Tratado como um rato'

Vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) não vai mais administrar as redes sociais de Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Câmara Municipal do Rio de Janeiro) O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) avisou que em breve não será mais administrador das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui. %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 16, 2023 "Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado (SIC)", postou o parlamentar carioca.









"Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Anos de muita satisfação pessoal e, tenho certeza, de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas", se queixou o filho 02 do ex-presidente.

Em 2019, Bolsonaro afirmou que o filho merecia ser ministro por ter sido um dos responsáveis por levá-lo ao cargo de presidente no pleito de 2018. Desde aquela época, Carlos administrou as redes sociais do pai.