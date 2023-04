Carlos sobre depoimento de Bolsonaro à PF: 'Esse país é uma piada'

AHAHAHAHAAHAH.... Esse país é uma piada! pic.twitter.com/xX5SiGqqnV %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 14, 2023

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), foi às redes sociais nesta sexta-feira (14/4) ironizar o pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Polícia Federal (PF) escute, nos próximos dez dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os atos terroristas realizados por bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

"Esse país é uma piada!", escreveu o parlamentar carioca no perfil do Twitter.

Na decisão, o ministro alegou que o depoimento do ex-presidente é indispensável para que os fatos investigados sejam integralmente esclarecidos.

Na apuração realizada pela PF, uma das linhas de apuração busca os responsáveis intelectuais dos ataques terroristas.

Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) ironiza ordem de Alexandre de Moraes para que o pai deponha sobre atos terroristas de 8 de janeiro (foto: Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

Os financiadores e responsáveis pelas logísticas dos acampamentos e o transporte dos apoiadores de Bolsonaro para Brasília também são alvos de investigação dos federais.