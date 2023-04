Eduardo Bolsonaro lança livro em BH e enaltece 'energia' do pai

Eduardo Bolsonaro (PL) em sessão de autógrafos em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

"Aqui temos contato com o país inteiro, (Minas é o) estado com maior número de municípios, (e BH é) uma das maiores capitais do país. Irradia para o resto do Brasil", comentou o parlamentar ao falar da escolha da capital mineira para realizar o evento.









Mais de 450 pessoas foram ao local para prestigiar o lançamento. Segundo os organizadores do evento, que ocorreu em uma pizzaria na região Centro-Sul, foram vendidos 285 exemplares, cada um custando R$ 80.





Também foram disponibilizados livros de autoria da deputada estadual por Santa Catarina Ana Campagnolo (PL) e do polemista e idealizador da direita brasileira Olavo de Carvalho.





Eduardo Bolsonaro também fez uma previsão do possível candidato do Partido Liberal para a prefeitura de Belo Horizonte no pleito de 2024.





"É mais provável ser o Bruno Engler por já ter sido candidato a prefeito daqui de BH. Acho que a maré está bem favorável para o pessoal da direita", comentou.

Jair Bolsonaro

Eduardo comentou ainda a respeito dos próximos passos políticos que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve tomar após o retorno ao Brasil depois de passar quase três meses nos Estados Unidos.





"Cedo ou tarde ele (Jair) vai começar a rodar o país. Quase certeza que vai entrar com muita vontade e energia nas campanhas municipais do ano que vem. O PL tem objetivo de formar mais de mil prefeituras. Ele vai aproveitar esse capital político que está intacto", afirmou.





Depois de o o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter completado 100 dias, na última segunda-feira (10/4), o parlamentar de oposição também aproveitou para criticar as medidas econômicas e educacionais.





"Inflação e desemprego estão aumentando, fim da diretoria das escolas cívico-militares, presidente da ApeX saindo do Brasil falando mal da gente. Está uma verdadeira desgraça. O povo não tem picanha e cerveja, mas tem orçamento de R$ 10 bi para os artistas que fizeram 'L' na eleição", finalizou Eduardo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lançou o livro "Jair Bolsonaro: o fenômeno ignorado", escrito em coautoria com Mateus Colombo, e realizou uma noite de autógrafos nesta quinta-feira (13/4), em Belo Horizonte.