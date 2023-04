Nikolas Ferreira aponta Bruno Engler como candidato do PL à PBH

Nikolas esteve presente em evento de lançamento de livro sobre Jair Bolsonaro escrito por Eduardo, filho do ex-presidente (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press) Nikolas Ferreira (PL) disse em evento em Belo Horizonte nesta quinta-feira (13/4) que a candidatura do partido à prefeitura da capital no ano que vem deve ficar com seu correligionário Bruno Engler (PL). O deputado federal disse que a ideia tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e evitou falar na possibilidade de concorrer ao Governo de Minas Gerais em 2026.









“Eu não vou falar que descarto isso (concorrer a prefeito), porque eu quero obviamente pensar no que é melhor para BH, como para o Brasil. Eu acredito que sirvo mais ao Brasil na posição de deputado federal, estou focado nessa missão. O Bruno Engler já deixou bem clara a sua vontade e acredito que tem o apoio extenso de Jair Bolsonaro para vir como prefeito”, disse Nikolas.





Bruno Engler já foi candidato a prefeito na capital nas últimas eleições municipais e terminou o pleito na segunda colocação, sendo derrotado por Alexandre Kalil (PSD) no 1º turno.





O nome de Engler como favorito do PL à PBH já é ventilado desde o início do mês. Como mostrou o Estado de Minas , o partido estuda emplacar a candidatura do deputado estadual à administração municipal e lançar Nikolas ao governo do estado

Bolsonaro candidato

Durante entrevista no evento de lançamento do livro, Nikolas se mostrou confiante na recondução de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026. O parlamentar comentou sobre a atuação do ex-presidente desde que voltou ao Brasil após três meses nos Estados Unidos.





“Jair Bolsonaro tem despachado no PL também juntamente com a Michelle, que agora se tornou presidente do PL Mulher nacional. Bolsonaro tem conversado com aliados para que a gente alinhe algumas pautas. É claro que ele não vai se envolver em todas as matérias do Congresso, porque são muitas matérias diárias, mas ele continua sendo o nosso líder, aquele que vai dar o norte à direita e espero que ele retorne daqui a quatro anos. Eu tenho certeza que é o nosso candidato mais forte”, afirmou.





Bolsonaro responde a processos na Justiça Eleitoral que podem o tornar inelegível. Nesta quinta-feira, o Ministério Público eleitoral deu parecer favorável ao pedido que impede o ex-presidente de concorrer a cargos representativos por abuso de poder político na reunião com embaixadores no Palácio do Planalto no ano passado.