PL estuda lançar Bruno Engler e Nikolas Ferreira à PBH e Governo de Minas

Engler e Nikolas foram os mais votados no pleito do ano passado e estiveram juntos na campanha de Jair Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) Os deputados mais votados de Minas Gerais, Bruno Engler no âmbito estadual, e Nikolas Ferreira no federal, estão nos planos do Partido Liberal (PL) para eleições visando a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o governo do estado. As candidaturas fazem parte do planejamento da legenda para 2024.









“Já estamos construindo nosso projeto. Eu fui candidato em 2020 e devo ser candidato no ano que vem para levar essa plataforma conservadora e bolsonarista. É a nova direita que está surgindo e surgindo dentro do PL. O próprio Nikolas pela proporção que tomou, já está sendo cogitado ao governo do estado, lembrando que em 2026 ele vai ter exatamente o mínimo constitucional de 30 anos”, disse, citando também o companheiro em Brasília.





Nikolas Ferreira também deve integrar a campanha de Engler e viajar pelo estado apoiando outras candidaturas do PL no próximo ano. As jornadas também funcionariam como parte da possível campanha ao Governo de Minas em 2026.





De volta ao Brasil após três meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro teve como um de seus primeiros compromissos um encontro com aliados na sede do PL em Brasília. Durante o evento, ele anunciou que o projeto do partido é focar nas campanhas municipais no ano que vem e conseguir muitas prefeituras para a legenda





"É com orgulho muito grande que eu retorno, vou cumprir expediente no PL, receber muita gente, conversar. O nosso chefe aqui é o Valdemar, que é o Presidente do partido, que tem uma tremenda responsabilidade. Está a frente para, juntamente com o PP e outros partidos, colaborar para que a gente faça 60% das prefeituras pelo Brasil", disse Bolsonaro.