Bolsonaro diz que PL mira prefeituras pelo Brasil: 'Fazer 60%'

Durante encontro com aliados na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, na manhã desta quinta-feira (30/3), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a sigla tem o objetivo de ampliar os cargos em prefeituras em todo o Brasil. No encontro, Bolsonaro ressaltou a força do Congresso Nacional e revelou os planos de conquistar 60% das prefeituras do Brasil.









"É com orgulho muito grande que eu retorno, vou cumprir expediente no PL, receber muita gente, conversar. O nosso chefe aqui é o Valdemar, que é o Presidente do partido, que tem uma tremenda responsabilidade. Está a frente para, juntamente com o PP e outros partidos, colaborar para que a gente faça 60% das prefeituras pelo Brasil", disse Bolsonaro no encontro com aliados.

O ex-presidente também destacou o número expressivo de parlamentares do PL que compõem o Congresso Nacional. Com 12 senadores, o partido é a segunda maior bancada do Senado. Já na Câmara dos Deputados é a maior bancada da Casa com 99 parlamentares.

