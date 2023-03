Bolsonaro sobre Lula: 'Não vai fazer o que quer da nossa nação'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não vai fazer o que quer" do Brasil. Em discurso na sede da PL, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (30/3), Jair Bolsonaro destacou a força do Partido Liberal no Congresso Nacional, e elogiou o trabalho dos parlamentares enquanto ele esteve nos Estados Unidos.









"Tenho orgulhasso (sic) de vocês. Eu lembro lá atrás quando alguém criticava o parlamento, o Ulysses Guimarães dizia: 'espere o próximo'. Dessa vez, o próximo melhorou e muito. O parlamento está nos orgulhando com suas medidas, pela forma de se comportar e de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo estão no poder, mas eles não vão fazer o que bem quer da nossa nação", disse Bolsonaro aos aliados.





O ex-presidente também destacou o número expressivo de parlamentares do PL que compõem o Congresso Nacional. Com 12 senadores, o partido é a segunda maior bancada do Senado. Já na Câmara dos Deputados é a maior bancada da Casa com 99 parlamentares.





"Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de vários outros colegas nossos, de vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. Hoje em dia, a bola está com vocês e tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil para um porto seguro", disse.

Leia também: Bolsonaro retorna sob pressão de investigações e desgaste político





Retorno





Jair Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 , no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal (PF) acompanhou o ex-presidente, pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes, que não saem diretamente pelo saguão do aeroporto.