Aliados encontram ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do PL

Ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil após três meses nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Twitter) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, por volta das 8h. O ex-chefe do Executivo entrou no local pela garagem e não recepcionou os apoiadores que o aguardavam do lado de fora. Alguns aliados do ex-presidente foram à sede para encontrá-lo.









Entre alguns políticos que compareceram ao evento estão os ex-ministros do governo Bolsonaro Ciro Nogueira (Casa Civil) e Ricardo Salles (Meio Ambiente). Os senadores Rogério Marinho (RN-PL) e Marcos do Val (Podemos-ES) também marcam presença no evento.





Retorno ao Brasil





Jair Bolsonaro pousou em Brasília às 6h38 , no Aeroporto Internacional de Brasília. Uma equipe de agentes da Polícia Federal (PF) acompanhou o ex-presidente, pouco depois do pouso. Trata-se de um procedimento padrão para ex-presidentes, que não saem diretamente pelo saguão do aeroporto.