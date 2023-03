Bolsonaro volta ao Brasil: apoiadores aguardam ex-presidente no desembarque

Bolsonaro pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às 6h38 (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil, alguns apoiadores aguardam na plataforma do desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã desta quinta-feira (30/3). Apesar da presença, a chance do ex-chefe do Planalto se pronunciar é remota. A Polícia Militar, com o apoio do Departamento de Trânsito (Detran), está no local fazendo o policiamento.