Bolsonaro volta ao Brasil: ex-presidente retorna após três meses nos EUA

Ex-presidente Jair Bolsonaro passou três meses nos Estados Unidos e retorna ao Brasil nesta quinta-feira (foto: Ed Alves/CB/D.A.Press) Três meses após deixar o Brasil, Jair Bolsonaro (PL) está de volta ao país. Ele desembarcou na manhã desta quinta-feira (30/3), às 6h38, no Aeroporto Internacional de Brasília. O ex-presidente viajou de classe executiva em um avião da Gol.

Em 30 de dezembro de 2022, a dois dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro foi para os Estados Unidos.



Uma viatura da PF vai levar Bolsonaro para um veículo disponibilizado pelo Partido Liberal (PL). A esposa dele e ex-primeira-dama Michelle, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros aliados da legenda vão aguardar o ex-presidente na sede do partido.



Daqui a uma semana, o ex-chefe do Executivo assume como presidente de honra do partido. Ele receberá um salário do patamar de "ministro do Superior Tribunal Federal", atualmente de pouco mais de R$ 39 mil, e que vai aumentar para R$ 41,6 em abril. Leia também: Bolsonaro volta ao Brasil: PF vai buscar ex-presidente dentro do avião Fim de mandato

Após ficar à frente da presidência do Brasil de 2019 a 2022, Jair Bolsonaro deixou o país antes mesmo do fim de seu cargo. Em 30 de dezembro de 2022, ele fez sua última live como chefe do Executivo e foi para os Estados Unidos, onde ficou por três meses.



Na ocasião, Bolsonaro disse que buscou "dentro das quatro linhas e das leis, respeitando a Constituição uma saída" para questionar a eleição de Lula.



No dia seguinte, o então vice dele, Hamilton Mourão, fez uma live em que critica integrantes dos Três Poderes, mesmo não citando nomes.



"Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. De forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe", afirmou, dando a entender que Bolsonaro seria um dos culpados pela "irresponsabilidade" citada.

A permanência de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos vinha incomodando aliados e ex-aliados. Valdemar da Costa Neto utilizaria Bolsonaro e Michelle como cabos eleitorais durante as próximas eleições municipais. A meta do PL é que o partido vença em pelo menos mil prefeituras em todo o país em 2024.



Com relação a se tornar a liderança da direita conservadora no Brasil, Bolsonaro disse que não se vê a exercer tal papel.

"O PL detém quase 20% das bancadas da Câmara e do Senado. Digo: não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com meu partido, como uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, quatro de presidente, dois de vereador e 15 de exército, para colaborar com aqueles que assim desejarem", disse.

Ele nega irregularidade com relação ao caso das joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões e que foram dadas de presente por autoridades da Arábia Saudita.