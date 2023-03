Vídeo: bolsonaristas comemoram após avião de Bolsonaro aterrissar

Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se aglomeram na área de desembarque internacional do Aeroporto Internacional de Brasília, desde a madrugada desta quinta-feira (30/3), na esperança de que o ex-chefe do Planalto apareça no local para cumprimentá-los. O avião dele pousou por volta das 6h40. Os bolsonaristas cantam o Hino Nacional e entoam o coro de "Deus, pátria, família e liberdade" - bandeiras defendidas durante a campanha.









A PF também sugeriu que as pessoas evitem ir ao local, para não atrapalhar o andamento dos voos. Após desembarcar, Jair Bolsonaro participa de um evento do PL no Complexo Brasil, em Brasília. Ele estava nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, após sair derrotado das eleições que deram a vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





No Brasil, Bolsonaro deve cumprir uma agenda institucional como presidente de honra do PL, com o objetivo de atrair cabos eleitorais para o pleito municipal de 2024 e gerar impacto nas eleições de 2026.