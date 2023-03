Janones após chegada de Bolsonaro: 'Tem um ladrão de joias na cidade'

Janones chamou Jair Bolsonaro de 'ladrão de joias' em referências aos presentes da Arábia Saudita que ex-presidente tentou tomar posse de forma ilegal (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

Com a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Brasil, na manhã desta quinta-feira (30/3), o deputado federal André Janones (Avante-MG) disse para os cidadãos de Brasília tomarem cuidado com o "ladrão de joias", referência aos presentes dados pelo governo da Arábia Saudita que o ex-presidente tentou tomar posse de forma ilegal.