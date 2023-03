Jair Bolsonaro de volta ao Brasil: veja a agenda do ex-presidente

Ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do Brasil poucos dias antes do fim do seu mandato, ainda em dezembro, para uma estadia de cerca de três meses nos Estados Unidos (foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil nesta quinta-feira (30/3) de manhã, após uma estadia nos Estados Unidos desde o fim de dezembro, antes do fim de seu mandato.

Veja como será a programação amanhã

O ex-mandatário chegará em Brasília no começo da manhã.Ele irá do aeroporto à sede do PL, onde encontrará a esposa Michelle, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro no ano passado.

Outros membros do PL e autoridades devem comparecer à sede do partido para receber o ex-presidente.



Não há nenhuma fala ou evento aberto previsto.



Daqui a uma semana, Bolsonaro assume como presidente de honra do partido. Nesse cargo, ele receberá um salário do patamar de 'ministro do STF', atualmente de pouco mais de R$ 39 mil e que vai aumentar para R$ 41,6 em abril.