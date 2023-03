Ministro de Lula diz que Bolsonaro terá que explicar sobre caso das joias

Ao ser perguntado sobre a volta de Bolsonaro, Padilha alfinetou: “Não cabe ao Palácio do Planalto ver a circulação de qualquer pessoa que se declare de oposição, muito menos de um ex-presidente que fugiu do país. Quem tem que ver é ele”, emendou.

Padilha diz que Bolsonaro terá que dar explicações sobre joias quando retornar ao Brasil (foto: Reprodução/YouTube)

Sobre as medidas de segurança envolvendo a volta de Bolsonaro, reforçou que a incubência está a cargo do governo local. “Qualquer manifestação que tenha é de responsabilidade do GDF. Isso não interfere em nada em qualquer passo do presidente”, concluiu.