Joias que estavam com Bolsonaro serão entregues à Caixa; armas à PF

Estojo recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de presente do governo saudita será entregue à Caixa Econômica Federal (foto: Reprodução/Redes Sociais) Depois de consultado pela defesa de Jair Bolsonaro, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, ontem, que estojo recebido pelo ex-presidente de presente do governo saudita será entregue à Caixa Econômica Federal.

Já as armas que ele recebeu dos Emirados Árabes serão devolvidos à Polícia Federal (PF), que passará a custodiá-los. Todos os objetos devem ser entregues em cinco dias.





Os próprio defensores do ex-presidente sugeriram que a Caixa recebesse os presentes, uma vez que o setor de penhores da instituição tem experiência na catalogação e guarda de bens de alto valor.

Outra determinação do TCU é que a Receita Federal também entregue à Caixa, na mesma agência que receberá o estojo presenteado a Bolsonaro, o conjunto de joias retido no aeroporto de Guarulhos (SP), "tendo em vista o elevado valor do bem, que não deve ser incorporado em acervo privado".



A Corte salienta que o repasse dos bens - um colar, um relógio, um par de brincos e um anel, todos cravejados de diamantes - "deve ser feito após efetuados os trâmites para desembaraço aduaneiro pelas autoridades competentes".