O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a apresentação do projeto do arcabouço fiscal ainda não tem data definida. A previsão inicial era de que a proposta fosse colocada após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, no entanto o governo segue negociando o desenho do projeto. Com a viagem adiada pelo estado de saúde do chefe do Executivo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve fazer um esforço concentrado para articular o texto final durante esta semana. A expectativa é de que o presidente se reúna com Haddad nos próximos dias para fechar o texto, como antecipou Padilha. Já sobre o impasse que acontece entre os os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quanto ao rito para aprovação das medidas provisórias, o ministro voltou a afirmar que o Executivo não irá se envolver em um tema interno as duas casas legislativas.