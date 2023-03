O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "atração principal" de uma inauguração de hamburgeria na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele está no país desde o final de 2022, após perder as eleições presidenciais.





O vídeo de várias interações de Bolsonaro com clientes no estabelecimento chamou a atenção nas redes sociais. No vídeo, é possível vê-lo cortando a faixa de inauguração, assinando um carro e tirando fotos com apoiadores.





Além disso, a participação dele na abertura da loja PCG já havia sido divulgada pela própria loja em postagens nas mídias sociais.





Vale lembrar que o retorno do ex-presidente foi confirmado pelo partido dele, o PL, para a próxima quinta-feira (30/3).